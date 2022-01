Hakenkreuz an der Tür, tote Vögel im Briefkasten Der Hass wird brandgefährlich, wenn er das Netz verlässt

Ein Essay von Margarete Stokowski

Wenn es nicht bei Beschimpfungen in sozialen Medien bleibt und die Wut in die analoge Welt schwappt, stehen Betroffene oft allein da. Weder Polizei noch Justiz sind ausreichend handlungsfähig. Was jetzt passieren muss.