Krimi-Sechsteiler mit Nicole Kidman und Hugh Grant Ehebruch und andere Kleinigkeiten

Hugh Grant knüpft smart an sein Image als sexuell obsessiver Sünder an: In der HBO-Miniserie »The Undoing« erzählt die Regisseurin Susanne Bier von Triebverirrungen in New Yorks bester Gesellschaft.