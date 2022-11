Vom sexy Hasen zur sexy Mülltonne

Da jedoch in diesem, im Erotischen fischenden Genre allmählich auch die gängigsten Figuren durchgespielt und zu Klischees wurden – wie z. B. die sexy Katze oder der sexy Hase – entwickelten sich ironische Brechungen, sprich Kostüme, denen man ansieht, dass sie die Sexyness und die Unsexyness irgendwie kombinieren wollen; also doch so ein kleines bisschen Schönheit zugunsten der eigenen Eitelkeit, aber nicht zu viel, um dabei zumindest so zu wirken, als nehme man sich selbst doch nicht so ernst. Die sexy Mülltonne, eine sexy Version von Bob der Baumeister oder einer Simpsons-Figur – gefühlt hat man im Laufe der Jahre schon alles gesehen, was sozial und popkulturell machbar ist und bestenfalls knapp an der Peinlichkeit vorbeischrammt.