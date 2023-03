Heinz Strunk zum SPIEGEL-Titel Alter!

Das Älterwerden und der körperliche Verfall: Das sind seit einigen Jahren schon Themen, die den Schriftsteller und Satiriker Heinz Strunk beschäftigen, beruflich wie privat. Strunk ist im vergangenen Jahr 60 geworden. Und wenn das nun allzu uncharmant geklungen haben sollte, dann sei ergänzt, dass wohl nur wenige Menschen in der Öffentlichkeit so souverän mit der eigenen Unsouveränität umgehen wie Strunk, so kokett und gleichzeitig cool.