Darüber hinaus bereiten dem 66-jährigen Musiker dieselben Themen Sorgen, die viele Menschen derzeit umtreiben: die Klimakrise, der Krieg in Europa oder die Entwicklung in Iran. Die Welt sei derzeit »aus den Fugen, was die Klimakatastrophe, was den Krieg in der Ukraine und brutale Regime wie in Iran angeht«, sagte der in Bochum aufgewachsene Grönemeyer. Dazu komme diese »echte, immer stärkere Vereinsamung von Menschen«.