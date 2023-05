Ungewisse Zukunft der Benin-Bronzen »Die Rückgabe war ja nicht an Bedingungen geknüpft«

Nigeria will die erhaltenen Benin-Bronzen an den König weiterreichen – was aber passiert mit denen, die noch als Leihgabe in Deutschland sind? Fragen an Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Ein Interview von Ulrike Knöfel