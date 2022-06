Müller wurde 1953 in Nitchidorf im deutschsprachigen Raum Rumäniens geboren, 1987 ging sie nach Deutschland ins Exil. In ihre Werke flossen immer wieder autobiografische Erfahrungen ein. So verarbeitete sie das Schicksal ihrer Mutter, die wie viele Rumäniendeutsche 1945 in die Sowjetunion deportiert worden war. Wegen ihrer kritischen Haltung zum Ceaușescu-Regime wurde Müller in ihrer Heimat mit einem Publikationsverbot belegt.