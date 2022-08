Zumindest mit ihrem Film »Animal Spirits« kehrt die Berlinerin nun in die hessische Stadt zurück, aber nicht auf die Documenta, sondern in den Film-Shop Kassel. Den bezeichnen seine Betreiber als »Off-Kino, Kulturort und Raum der verlorenen Filme«. Standort ist eine frühere Videothek, die sogar die erste der Welt gewesen sein soll.

Verantwortlich für das Shop- und Kinoprojekt ist der Verein Randfilm. Dieser Filmclub war ebenfalls Teil der Documenta, kündigte aber Mitte Juli aus denselben Gründen wie Steyerl die Zusammenarbeit auf. So hieß es in der Pressemitteilung: »Der Randfilm e.V. lehnt Antisemitismus ab. Wir akzeptieren das Vorgehen der documenta gGmbH sowie des Kuratorenkollektivs in diesem Zusammenhang nicht.«