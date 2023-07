Die Episode »Joan is awful« sollte eine Satire über künstliche Intelligenz (KI) sein, ist aber eigentlich der Albtraum der Schauspielbranche: Eine Frau sieht in einer Serie am Ende jeden Tages genau das, was sie selbst an diesem Tag erlebt hat – gespielt von Salma Hayek. Es stellt sich heraus, dass unethische Führungskräfte eines Streaming-Unternehmens mithilfe künstlicher Intelligenz das Gesicht von Hayek in die computergenerierte Serie eingefügt haben.