Arbeitskampf in Hollywood. Die Drehbuchautoren-Gewerkschaft WGA streikt schon seit Monaten, jetzt hat sich auch SAG-AFTRA angeschlossen, Hollywoods größte Gewerkschaft, die 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler vertritt.

Fran Drescher, Präsidentin von SAG-AFTRA:

»Wenn wir nicht die Kontrolle über diese Situation von den gierigen Größenwahnsinnigen übernehmen, drohen wir alle unseren Lebensunterhalt zu verlieren.«

Fran Drescher ist die Präsidentin der Schauspieler-Gewerkschaft, sie selbst ist bekannt aus der Sitcom »Die Nanny« – nun ist sie Streikführerin, von historischem Ausmaß. Denn es ist der erste gemeinsame Streik von Autoren und Schauspielern seit mehr als 60 Jahren. Es geht natürlich vor allem um Geld. Denn die millionenschweren, großen Hollywood-Stars machen nur einen Bruchteil der Schauspieler aus. Viele andere haben große Probleme.

Madonna Cacciatore, Schauspieleirn:

»Schauspielerinnen und Schauspieler wie ich und meine Freunde versuchen einfach nur, unsere Miete zu zahlen, unsere Hypotheken abzubezahlen und Essen auf den Tisch zu bringen. Das hier wird uns dabei helfen.«

James Mathis, Schauspieler:

»Viele Leute leben von Job zu Job, als von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. Viele von uns sind von Wiederholungsgagen abhängig. Und dass die Studios zögern, uns unseren fairen Anteil an Wiederholungsgagen zu ergeben, ist wirklich enttäuschend und entmutigend.«

Diese Wiederholungsgagen waren früher sehr gut. Wurden früher Inhalte im Fernsehen wiederholt, gab es erneut hohe Honorare. Aber die Film- und Fernsehlandschaft hat sich stark verändert.

Rob Elk, Schauspieler:

»Ich bin hier, weil meine Bezahlung über die Jahre nach und nach zurück gegangen ist. Als ich angefangen habe, war die Bezahlung viel höher, es gab viele Wiederholungshonorare. Und jetzt, mit Streaming, sind diese Honorare nicht mehr so hoch wie sie mal waren. Deshalb ist es wirklich schwer, von der Schauspielerei zu leben.«

Tatina Zappardino, Schauspielerin:

»Wiederholungsgagen kommen als Zwei-Dollar-Gehaltsscheck. Das ist einfach lächerlich. Damit kann ich nicht mal einen Becher bei Starbucks kaufen.«

Ein weiteres großes Thema ist künstliche Intelligenz – und die Frage, wie sie in der Film- und Fernsehbranche eingesetzt werden soll. Autoren haben Angst, dass Sprachmodelle das Schreiben übernehmen, Schauspieler fürchten, dass sie durch am Rechner erstellte Charaktere ersetzt werden.

Andrea Salloum, Schauspielerin:

»Es ist angsteinflößend mit der künstlichen Intelligenz. Dazu habe ich etwas zu sagen: Wer diese Stimme will, muss dafür bezahlen.«

Auch in New York gingen Mitglieder der beiden Gewerkschaften auf die Straße. Und auch hier war KI ein wichtiges Thema.

Linda Powell, SAG-AFTRA, Vize-Präsidentin des New Yorker Büros:

»Wir kämpfen gegen das Vordringen künstlicher Intelligenz und dafür, dass wir zustimmen müssen und bezahlt werden, wenn sie Scans verwenden, die sie von uns sehr bald machen könnten. Es ist wirklich ein Generationenkampf, den wir gerade führen. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum darin gerade so viel Energie steckt.«

In New York schloss sich auch Oscar-Gewinnerin Susan Sarandon den Demonstrationen an.

Susan Sarandon, Schauspielerin:

»Wir haben einen alten Vertrag für eine neue Art von Geschäft. Und das funktioniert für die meisten Menschen einfach nicht.«

Die Film-Branche bekommt die Auswirkungen des Streiks längst zu spüren. Das erzählt Bryan Godwin. Er rüstet Filmsets in Hollywood mit Licht und anderem Equipment aus.

Bryan Godwin, Besitzer von Wooden Nickel:

»Als der Streik der Autoren begann, kam es nicht über Nacht, aber im Laufe der Wochen ist unser Geschäft im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent zurückgegangen – was die Zahl der Aufträge und die Höhe des Umsatzes angeht. Jetzt, wo die Schauspieler auch in den Streik getreten sind, ist diese Woche ein Desaster. Das war nochmal ein Einbruch um 50 Prozent. Das heißt: Wir haben etwa 25 Prozent des Cash Flows, den wir zu Beginn des Jahres hatten.«

Und dieser Shop ist nur ein Beispiel von vielen. Die Eskalation des Streiks betrifft noch weit mehr Menschen als nur Schauspieler und Autoren.

Bryan Godwin, Besitzer von Wooden Nickel:

»All die Kamera- und Bühnenmänner und -frauen, die Techniker, sie leiden alle. Jeden Tag bekomme ich einen Anruf oder einen Lebenslauf und jemand fragt: Hey, es ist wenig los, hast du Arbeit für mich? Ich muss ihnen traurigerweise sagen, dass wir gerade niemanden einstellen.«

Wie lange die Branche den Streik noch aushalten muss, ist völlig offen. Das kommt darauf an, wie schnell sich die Gewerkschaften mit den Studios einigen. Die Verhandlungen – so viel steht wohl schon fest – dürften hart werden.