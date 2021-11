Vorwürfe gegen »House of Cards«-Schauspieler Kevin Spacey muss Produktionsfirma etwa 31 Millionen Dollar zahlen

Er hat den skrupellosen US-Politiker Frances Underwood in der Serie »House of Cards« gespielt – bis Vorwürfe sexueller Übergriffe laut wurden. Jetzt muss Schauspieler Kevin Spacey für Verluste in Millionenhöhe aufkommen.