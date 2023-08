In dieser Übersicht listete eine Vorgesetzte auf Weisung der Geschäftsführung alle Mitarbeitenden in der Probezeit auf und bewertete deren Weiterbeschäftigung als »kritisch« oder »sehr kritisch«. Hier fanden sich auch die Angaben zu persönlichen Äußerungen, gesundheitlichen Belangen, ein mögliches Interesse an der Gründung eines Betriebsrates und die Teilnahme an einer Psychotherapie.

Demütigung, Überwachung

In einer Kooperation mit der ZDF-Sendung »Frontal« hatte der SPIEGEL diesen Datenschutzverstoß sowie ein Klima der Angst im Humboldt Forum aufgedeckt, das sich laut Mitarbeitern schon vor der Eröffnung des Gebäudes ausgebreitet hatte. Eine große Zahl an Beschäftigten beklagte Demütigung und Überwachung, schilderte Schikane bis hin zum Toilettenverbot. Auffällig vielen wurde gekündigt, oder sie kündigten von sich aus. Das Humboldt Forum dementierte diese und andere Vorwürfe.