Noch ein paar kräftige Züge am Kokosfaser-Seil und das große dreieckige Segel ist gesetzt: Die zehn Meter lange »Drua«, der Nachbau eines traditionellen Doppelrumpfboots von den Fidschi-Inseln aus dem Jahr 1913, hat ihren finalen Platz in der großen Halle des Berliner Humboldt-Forums eingenommen. Joji Marau Misaele und sein Kollege sind im Juli aus ihrer 16.000 Kilometer entfernten Heimat im südpazifischen Ozean in die deutsche Hauptstadt gekommen, um es hier im Auftrag des Museums fertig zu konstruieren.

Joji Marau Misaele, Ingenieur: »Hier kann das Boot vielleicht als Botschafter dienen. Die Deutschen wissen nichts über Fidschi. Deswegen bin ich froh, dass es hier ist. Auch wenn einige sich beschweren, warum es sich hier und nicht woanders befindet.«

Das umstrittene Museum im Preußenlook ist ein Ort, an dem auch die koloniale Vergangenheit der Deutschen verhandelt wird. Misaeles große »Drua« steht direkt neben dem Boot von der Luf-Insel in Papua-Neuguinea, das vor einem Jahr für großes Aufsehen sorgte: Nachdem es lange als redlich erworben galt, schrieb der Historiker Götz Aly in einem Buch, deutsche Kolonialherren hätten es in Wahrheit geraubt. Dass sein Boot in einem solchen Kontext ausgestellt wird, stört Misaele nicht.

Joji Marau Misaele, Ingenieur: »Der Deal war allein zwischen dem Humboldt-Forum und mir persönlich. Daher gab es wenige Diskussionen darüber. Ich versuche zu vermeiden, zu viele andere Länder einzubinden. Sonst gibt es zu viele Fragen, warum ich es nach Deutschland gebracht habe. Viele Fidschianer wussten erst als ich Fotos davon geschickt habe, dass wir das Boot hier bauen. Einige fragten, warum wir es nicht dort bauen würden. Ich habe geantwortet: Könnt ihr es finanzieren?«

Im Gegensatz zu Anfragen aus seinem Heimatland war das Humboldt-Forum bereit, die Kosten für den Bau des Bootes zu übernehmen - immerhin ein niedriger sechsstelliger Betrag. Nun steht das Boot im reichen Deutschland statt in Fidschi. Ein großer Aufschrei darüber im Inselstaat blieb bisher aus. Möglicherweise hängt das auch mit der pazifischen Höflichkeitskultur zusammen, die keine offene Kritik am deutschen Gastgeber erlaube, vermutet die in Australien forschende Historikerin Christine Winter.

Christine Winter, Flinders Universität Adelaide: »Inwiefern die Wünsche unausgesprochen erfüllt werden oder inwiefern die Wünsche Fidschis und Palaus gehört werden – das wird sich zeigen. Aber für eine zukünftige Art und Weise des Umgehens mit Objekten ist es unheimlich wichtig, zuerst gar nicht zu sagen, was man gerne hätte. Und einfach zu fragen, was denn Insulaner gerne geben würden.«

Neben den Segelbooten gehört auch der Nachbau dieses traditionellen Männerclubhauses aus dem Südseestaat Palau zu den dauerhaften Highlights der Sammlungen. Anders als Fidschi, das bis 1970 unter britischer Herrschaft stand, war Palau wie Papua-Neuguinea eine deutsche Kolonie. Die zwölf Männer decken das Dach mit Schindeln aus Palmblättern. Wenn dieser neue Teil der Südsee-Sammlung ab Mitte September öffnet, wird auch die Diskussion um das deutsche Kolonialerbe wieder aufflammen. Ist die Kooperation in Berlin in diesem Zusammenhang grundsätzlich eine gute Idee?

Christine Winter, Flinders Universität Adelaide: »Erstaunlicherweise wird die deutsche Verbindung unheimlich positiv angesehen im Pazifik, über die alten deutschen Kolonien hinaus. Ich habe einen australischen und einen deutschen Pass. Und wenn ich Leute aus dem Pazifik treffe, dann sage ich, ich bin Deutsche. Die sagen: Oh, das ist aber schön. Und mein australischer Mann, der muss immer so ein bisschen im Hintergrund bleiben, weil die Australier sind gar nicht so beliebt.«

Ohnehin haben die pazifischen Inselstaaten aktuell existenzielle Sorgen, die mit der Kolonialzeit wenig zu tun haben. Aufgrund des Klimawandels steigt der Meeresspiegel dramatisch, tropische Stürme nehmen zu. China und die USA streiten sich um die militärische Vorherrschaft in der Region, Ressourcen werden ausgebeutet. Probleme, die die kleinen Inselstaaten alleine nicht bewältigen können.

Christine Winter, Flinders Universität Adelaide: »Diese Idee, dass alles wieder gut gemacht werden muss oder soll, läuft so nicht im Pazifik. Im Pazifik ist es mehr dieses: Wir waren verbunden. Wir haben ein Anrecht auf euch. Und diese Beziehungen sind aufrecht zu erhalten, weil sie in der Vergangenheit erstellt wurden. Und deswegen müssen die heute auch da sein.«

Der Ingenieur Misaele aus Fidschi hofft auf deutsche Finanzierung für eine moderne Version seiner »Drua«. Er träumt von einem emissionsarmen und einfach produzierbaren Boot.

Joji Marau Misaele, Ingenieur: »Wir wollen nachhaltigere Transportmittel auf dem Meer. Das Boot hat sich bewährt: Es ist schnell und sicher auf langen Distanzen. Wir können davon lernen und es verbessern, indem wir anderes Material und modernes Werkzeug einsetzen.«

Misaele blickt nach vorn, nicht zurück. Wichtiger als die Aufarbeitung der Vergangenheit ist für Südseebewohner wie ihn der Aufbau neuer Verbindungen zu Partnern in fernen Ländern – genau jener Zweck, zu dem auch die Drua-Boote ursprünglich dienten.