Illegaler Kunsthandel USA übergeben Ägypten gestohlene Artefakte im Millionenwert

Fünf der Artefakte waren im Zuge von Ermittlungen gegen einen internationalen Schmugglerring im Metropolitan Museum of Art beschlagnahmt worden. Sie stammten aus geplünderten archäologischen Stätten in Ägypten und waren über Deutschland und die Niederlande nach Frankreich geschmuggelt worden, von wo aus sie an das Metropolitan Museum verkauft wurden. Im Zuge der Ermittlungen waren neun Verdächtige in Frankreich festgenommen worden, darunter der frühere Leiter des Pariser Louvre, Jean-Luc Martinez.