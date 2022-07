1 / 10

Dreifacher Wohnraum: Alle zwei Jahre zeichnet die Stadt Frankfurt am Main innovative Hochhausgebäude aus – sehen Sie hier eine Auswahl aus der Liste. Zu den Nominierten in diesem Jahr gehören auch die Triiiple Towers in Wien: Das Architektenteam Henke Schreieck bewerbt sein Projekt als Wohnkomplex mit Concierge-Service, Rooftop-Pool und Eventküche. Das Gebäude liegt direkt am Donaukanal, gerade einmal zehn Gehminuten vom Stephansdom entfernt.