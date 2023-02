Panahi, der sich in seinen Filmen auch kritisch mit der Politik der Islamischen Republik auseinandersetzt , ist einer der international bekanntesten Regisseure des Landes. Für seinen jüngsten Film »No Bears« bekam er in Abwesenheit bei den Filmfestspielen in Venedig einen Spezialpreis der Jury. Er erhielt im Laufe seiner Karriere viele weitere Auszeichnungen, etwa 2015 den Hauptpreis der Berlinale für »Taxi Teheran«.