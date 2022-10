In deutschsprachigen sozialen Medien wendet sich ein von der Autorin Asal Dardan mitinitiierter Brief mit Unterschriften (auch meiner) von über 600 Kulturschaffenden an die Protestierenden : »Der Ruf nach einer feministischen Revolution in Iran ist laut und deutlich. Wir sehen euren couragierten Widerstand, wir hören eure entschlossenen Stimmen. Wir bewundern euren Mut und euren Widerstand.«

Bemerkenswert an diesem Brief ist, dass er sich an die Protestierenden wendet, denn sie sollen die Botschaft empfangen, dass ihre Arbeit in Deutschland gewürdigt, verbreitet und ihre Unterdrückung nicht ignoriert wird. »Ihnen gilt die Solidarität, weil sie nichts haben als ihre Körper und ihre Stimmen«, erklärte Dardan.

Sichtbarmachung hat in Frankreich funktioniert

Als diese Solidaritätsbekundung verbreitet wurde, war sogleich auch Kritik zu vernehmen: alles nur wieder performativ, reine Symbolpolitik, eitel, wirkungslos. Auch an dem Brief aus Deutschland gab es Gemosere: Zahnlos, trivial, in den sicheren Stuben aus der Entfernung geschrieben und unterzeichnet – wobei verkannt wird, dass Exiliranner:innen sich und ihre Angehörigen mit einer Unterzeichnung in existenzielle Gefahr bringen.

Aber: In Frankreich hat die Sichtbarmachung funktioniert. Viele Medien sprechen nun über die international bekannten Ikonen, die sich eine Strähne abschneiden – und deswegen sprechen auch alle über den Kampf der Frauen in Iran

Als Geste ist das selbstredend symbolisch, aber eben gerade in dieser Symbolik steckt die Essenz dessen, worum es geht: die Zerschlagung eines Systems, dessen ideologische Grundlage die Beherrschung der Frauen ist.

Der Tod von Amini hat der Öffentlichkeit schmerzhaft in die Augen gerieben, dass das politische Fundament, in welches die islamistische Republik ihre Macht einbetoniert hat, aus Sexismus besteht; ein Regime, das Frauen institutionell, strukturell und mit fundamentalistisch-religiöser Argumentation schlechter stellt. Das Abschneiden der Haare, also das, was als so gefährlich feminin und dementsprechend als Bedrohung für alle Männer und das gesellschaftliche System wahrgenommen wird, ist somit eine durch und durch subversive Geste. Es ist ein gegen den eigenen Körper gelenkter ziviler Ungehorsam, ein Akt der geschlechtlichen Souveränität und Emanzipation.

Und das ist das Paradox der Haare als politischer Teil des Körpers, insbesondere des politischen Frauenkörpers: Selbst wenn sie fehlen, sind sie sichtbar. Die abgeschnittenen Haare zu einem Element der Solidarität zu machen, ist der feministische Weg, diesen Widerstand zu würdigen.

Formkritik ist übrigens immer viel einfacher als Unterstützung. Dabei wäre es hier nicht einmal schwer: Es geht allein um Sichtbarmachung. Durch ihre dezentrale Organisation ist diese Bewegung mächtig wie zerbrechlich zugleich. Sie kann nur überleben, wenn alle über sie sprechen, schreiben, lesen, über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Mit dieser Kolumne möchte ich meinen kleinen Teil dazu beitragen und wünsche mir mehr Signale aus der Politik, mehr Anteilnahme an dem, was dort geschieht, mehr diskursive Auseinandersetzung. Das Regime wird weiterhin in routinierter Repression versuchen, diese Menschen verschwinden zu lassen. Indem sie das Internet abschalten, indem sie Protestierende verhaften und foltern. Schauen wir nicht weg!