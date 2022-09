Zu sehen sind Demonstrationen, bei denen der Hidschab geschwenkt wird wie die Fahne einer Widerstandsbewegung. Zu sehen sind Szenen, in denen das Tuch demonstrativ verbrannt wird. Auf sozialen Netzwerken filmten sich Frauen, wie sie sich die zu verhüllenden Haare kurzerhand abschnitten. Das sind starke Bilder. Nichts aber scheinen die Revolutionswächter mehr zu fürchten als: die Schönheit. Und hier kommt Instagram ins Spiel.

Bevor der Dienst blockiert wurde, hatten hier zahllose iranische Frauen ihren Alltag unter dem Regime versuchsweise idealisiert und individuell aufgehübscht. Sie fotografierten oder filmten, wie sie sich ohne das Tuch in der Öffentlichkeit bewegten. Mal auf einem Boulevard in Teheran, mal mit Blick auf das Kaspische Meer, mal in einem Park in Isfahan.