Japanischer Designer Issey Miyake ist tot

Nach seinem Studium des Grafikdesigns an einer Kunstuniversität in Tokio lernte er Bekleidungsdesign in Paris, wo er mit den berühmten Modedesignern Guy Laroche und Hubert de Givenchy arbeitete, bevor er nach New York ging. Im Jahr 1970 kehrte er nach Tokio zurück und gründete das Miyake Design Studio.

In den späten 1980er-Jahren entwickelte er eine neue Art des Faltenlegens, indem er Stoffe zwischen Papierschichten einwickelte und sie in eine Wärmepresse legte, wobei die Kleidungsstücke ihre gefaltete Form behielten. Diese Methode wurde an Tänzern auf ihre Bewegungsfreiheit getestet und führte zur Entwicklung seiner charakteristischen »Pleats, Please«-Linie.