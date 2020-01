Star-Theater in Hamburg und Bochum Wer ist der bessere Psychopath?

In den Titelrollen treten die Schauspielstars Devid Striesow und Jens Harzer gegeneinander an: Zwei Inszenierungen von Anton Tschechows "Iwanow" hatten am Samstag in Hamburg und Bochum Premiere – ein Aufführungsvergleich.

und Wolfgang Höbel Aus Bochum und Hamburg berichten Anke Dürr