Ohrfeige gegen Chris Rock Jada Pinkett Smith stimmt nach Oscarskandal versöhnliche Worte an

In Bezug auf die Oscarnacht hoffe sie »sehr«, dass »diese beiden intelligenten, fähigen Männer die Möglichkeit haben, zu heilen, sich auszusprechen und Frieden zu schließen«. In einer Welt, wie sie heute ist, »brauchen wir sie beide«, so Pinkett Smith. »Bis dahin werden Will und ich das tun, was wir in den letzten 28 Jahren getan haben, nämlich das Leben gemeinsam meistern.«