Panahi war vor rund einer Woche in Iran festgenommen worden. Der mehrfach ausgezeichnete Filmemacher hatte in der Vergangenheit trotz Arbeitsverbot in Iran und Ausreisesperre mehrere Filme gedreht. Sein Film »Taxi Teheran« wurde 2015 bei den Filmfestspielen in Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.