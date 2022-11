So gerät auch Böhmermann selbst immer wieder in die Schlagzeilen: Vor wenigen Tagen hatte sein Magazin mit der Veröffentlichung von geheimen NSU-Berichten für großes Aufsehen gesorgt. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Hessen hat inzwischen Strafanzeige gestellt. Diese richtet sich nur gegen die unrechtmäßigen Weitergabe der Dokumente und nicht gegen die Veröffentlichung. An der Veröffentlichung war auch die Plattform »Frag den Staat« beteiligt.