»Nora« erzählt davon, wie sie in einer Bar zufällig in einer Bar mit Reichelt ins Gespräch gekommen sein will, Anfang 20, als Praktikantin bei einer anderen Zeitung. Schnell verbringen die beiden demnach mehr Zeit miteinander. Reichelt habe sie gefördert, ein Volontariat auf der Axel-Springer-Akademie in Aussicht gestellt – und sei schließlich sogar beim Auswahlgespräch dabei gewesen. Noras Wunsch erfüllt sich, aber der Preis ist hoch. Sie weiß nie, was ihr Können ist und was Gefälligkeit. »Und dann hat man auch noch den Chefredakteur, der einem nachts SMS schreibt. Man hat das Gefühl, man kann dann nicht einfach sagen: ›Lass mich in Ruhe‹.«