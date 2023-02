Nur 37 Werke sind erhalten

Wird nun also alles so trubelig wie früher? Markiert diese Altmeisterschau das Ende von Corona für die Museen? Oder verhält es sich wie in der Konzertbranche, in der zwar die Superstars viel Publikum anziehen, alle anderen aber nach wie vor mit mangelnder Nachfrage zu kämpfen haben? Vermeer ist auf jeden Fall ein Superstar. Die Schau ist auch deshalb eine Sensation, weil es die erste umfassende Präsentation seiner Kunst seit knapp 30 Jahren ist und Amsterdam sogar eine höhere Zahl an Werken zu bieten hat als seinerzeit die Museen in Washington und Den Haag.

Der Mann aus Delft malte wenig in seinem kurzen Leben, manches Werk ist zudem verschollen, nur 37 Gemälde sind erhalten. Die Amsterdamer bemühten sich seit vielen Jahren und äußerst erfolgreich um Leihgaben und können nun 28 Originale zeigen. Schon für diesen Coup werden viele Fans eine weite Anreise in Kauf nehmen. Vermeer malte gern Innenräume und darin vor allem weibliche Gestalten, man könnte sagen, er erfand die Haus-Frau oder erfand sie zumindest neu für die Kunst.