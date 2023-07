Sie war Sängerin, Schauspielerin, Stilikone – 1968 wurde Jane Birkin schlagartig mit dem sexuell expliziten Lied "Je t’aime… moi non plus" weltberühmt, für das gemeinsame Stöhnen mit ihrem damaligen Ehemann, dem Sänger Serge Gainsbourg. Der Song sorgte für einen Skandal, kam in vielen Ländern auf den Index und macht die beiden zu einem der bekanntesten Paare der 70er Jahre.

Nun wurde Jane Birkin am Sonntag tot in ihrer Parier Wohnung aufgefunden. Davor gedachten Pariserinnen der aus London stammenden Birkin auch als Vermittlerin zwischen den Kulturen.

»Sie wird Frankreich fehlen. Denn sie war eine Engländerin, die von den Franzosen geliebt wurde, das ist wirklich sehr wichtig.«

»Jane verkörperte genau das, was ich liebe. Diese Mischung aus England und Frankreich, mit der doppelten Perspektive, dem Chic, diesem perfekten Akzent.«

Als Schauspielerin wurde sie mit Michelangelo Antonionis "Blow Up" und neben Romy Schneider und Alain Delon in "Der Swimmingpool" entdeckt. Später spielte sie häufig die Roller der naiven, von Männern abhängigen Frau. Auch ihre Tochter Charlotte Gainsbourg wurde Schauspielerin, in Cannes stellten sie vor zwei Jahren einen gemeinsamen Film vor.

Als Model wurde sie mit ihrem schlichten Look wegweisend. 1984 benannte das Luxusmodehaus Hermès eine Tasche nach ihr, die bis heute hochbegehrt ist. Birkin war auch politisch aktiv, kämpfte etwa für die Rechte von Frauen und die der LGBTQ-Community. In den letzten Jahren litt sie an Leukämie und einem Hirnschlag und musste immer wieder Konzerte absagen. Jane Birkin wurde 76 Jahre alt.