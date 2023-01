Thornton Dial, Analphabet und als Sohn einer unverheirateten Mutter, die ihn als Teenagerin zur Welt brachte, in Alabama in Armut aufgewachsen, stellte in seiner Freizeit aus gefundenen Gegenständen Objekte zusammen, die er erst in seinen Fünfzigern als Kunst zu verstehen begann. Über den Künstler Lonnie Holley kam der Kontakt zu Bill Arnett zustande, zu jener Zeit ausgewiesenener Kenner afrikanischer Kunst, der ausdauernd für das Werk Dials warb – mit Erfolg: Von den Neunzigerjahren an wurden seine Bilder und Skulpturen zunehmend in Museen ausgestellt – zum Beispiel im Metropolitan Museum of Art in New York.