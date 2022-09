Der am Dienstag gestorbene französisch-schweizerische Starregisseur Jean-Luc Godard hat Beihilfe zum Suizid erhalten.

»Herr Godard hat die in der Schweiz legale Hilfe zu einem freiwilligen Abschied in Anspruch genommen«, wird Patrick Jeanneret, ein Berater der Familie, in der Nachrichtenagentur AFP zitiert. Grund dafür seien seine zahlreichen Krankheiten gewesen. Die französische Zeitung »Libération«, die zuerst über den Todesfall berichtet hatte, zitiert hingegen eine andere, nicht namentlich genannte Person, die der Familie nahestünde: »Er war nicht krank, er war nur erschöpft. Also traf er die Entscheidung, es zu beenden. Es war seine Entscheidung und es war ihm wichtig, dass sie bekannt wurde.« Dies habe eine weitere Person aus dem Umfeld des verstorbenen Regisseurs bestätigt.