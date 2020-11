Nach Zoom-Zwischenfall "New Yorker" feuert Starautor Jeffrey Toobin

Der Rechtsexperte des US-Magazins "The New Yorker" hatte sich während einer Videokonferenz entblößt. "Wir nehmen das Verhalten am Arbeitsplatz ernst", teilte der Verlag nach Prüfung des Falls mit – und entließ ihn.