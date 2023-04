In den Neunzigerjahren war die Serie »Friends« Konsens, doch der ist längst aufgebrochen. Schon seit längerer Zeit üben vor allem Jüngere Kritik an der Erfolgsreihe über eine Clique und ihren Alltag in New York – an der mangelnden Diversität des Casts zum Beispiel, aber auch am aus der Zeit gefallen zu scheinenden Humor und den starren Geschlechterrollen. Die Männer haben in der Serie etwa oft Angst, schwul zu wirken, die Frauen träumen von einer Hochzeit in Weiß. Queere Charaktere werden oft stereotyp gezeichnet.