Während er auf der Bühne bis in die frühen Nullerjahre wie in Hamburg 2008 immer wieder den »Killer« kultivierte, spielte er, der als Kind erzreligiös erzogen worden war, in den späten Jahren vor allem Countrysongs und kirchennahe Musik ein. Zuletzt erschien ein Gospelalbum , das er gemeinsam mit dem erzkonservativen, zwielichtigen Fernsehprediger Jimmy Lee Swaggart einsang, der selbst etliche Skandale hinter sich hatte. Im Netz sind Videos aus der Studiosession zu sehen, etwa das zur Aufnahme von »Jesus, Hold My Hand« .

Nun ist Jerry Lee Lewis, die Feuerwalze, der letzte Steher, der größte weiße Rock'n'Roll-Pianist aller Zeiten, im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Desoto County, Mississippi, eines, so heißt es, natürlichen Todes gestorben. Seine siebte Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, soll bei ihm gewesen sein. In einem Pressestatement ist mit Bezug auf die Hinterbliebene zu lesen: »Er sagte ihr in seinen letzten Tagen, dass er das Jenseits begrüße und keine Angst habe. Er sagte, er sei bereit, bei Jesus zu sein.«

Wir wünschen uns, dass Jesus auch bei ihm sein will.