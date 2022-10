In seiner mehr als fünfzigjährigen Karriere schuf er nicht nur zahlreiche Hits, sondern sorgte mit seinem wilden Lebensstil mit vielen Frauen, übermäßigem Alkoholkonsum und Steuerstreitigkeiten auch regelmäßig für Schlagzeilen. Der Musiker war siebenmal verheiratet und hatte sechs Kinder, von denen zwei schon vor ihm gestorben waren.

Seine siebte Frau Judith Coghlan Lewis sei bei ihm gewesen, als Lewis in seinem Haus in Desoto County, Mississippi, starb, hieß es in der Todesmeldung. »Er sagte ihr in seinen letzten Tagen, dass er das Jenseits begrüße und keine Angst habe«, hieß es in der Mitteilung. »Er sagte, er sei bereit, bei Jesus zu sein«, sagte Coghlan Lewis.