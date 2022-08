Die Rede ist in dem Zeitungsartikel unter anderem von einem angeblich überrumpelnden Kuss im Berliner Restaurant »Grill Royal« nach einer Ausstellungseröffnung. Bei einer Party am Rande der Pariser Kunstmesse Fiac 2017 soll König Frauen begrapscht, sich an ihnen gerieben und ihre Brüste angefasst haben. Eine damalige Mitarbeiterin will beobachtet haben, wie der Galerist versucht habe, eine Frau gewaltsam in eine Toilettenkabine zu drängen.