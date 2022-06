In einer Botschaft an »alle meine sehr geschätzten, loyalen und unerschütterlichen Unterstützer« dankte Depp seinen Fans. Sie hätten treu zu ihm gestanden, und nun sei es an der Zeit, gemeinsam vorwärtszugehen, schrieb der »Fluch der Karibik«-Darsteller. In dem TikTok-Profil stellt er sich als »Gelegenheits-Schauspieler« (Occasional Thespian) vor. In wenigen Stunden folgten »johnnydepp« bereits mehrere Millionen Nutzer.