Der Prozess um den Hollywoodstar Johnny Depp und die Schauspielerin Amber Heard führte schon in den vergangenen Wochen zu einem anhaltenden Rauschen in den sozialen Netzwerken. Nun, nach dem Urteil , haben sich einige Prominente zu Wort gemeldet – wobei diejenigen, die Depp zur Seite springen, momentan in der Mehrheit zu sein scheinen.