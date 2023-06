Diesen Vorwurf kann man Winterscheidts neuer Show nun tatsächlich nicht machen: Während er in Geysiren in Island planscht, Kälbchen in Kalifornien streichelt und wie die Parodie eines Schamanen an allerlei Büschen, Gräsern und Erden riecht, reibt und lutscht, werden in kompakten Passagen oft Vor- und Nachteile der neuen Technologien abgewogen. Der Gastgeber gibt hier zwar den Start-up-Cheerleader, aber Ende eröffnet er konsequent die Kosten-Nutzen-Rechnung grüner Ingenieurskunst.