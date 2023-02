Jonathan Meese in der Volksbühne Dada-Klamauk auf LSD

Vielleicht sind es am Ende skurrilerweise die beiden Schlagerschmachthits, die Kerstin Graßmann in einem schwarzen Adidas-Jogger verzweifelt ernst sang, die bleiben. Meistens steht Graßmann, die früher mit Christoph Schlingensief arbeitete, rauchend am Rand der Bühne und quatscht in die Dialoge der anderen hinein, sie sollen verrecken oder so. Als sie sich widerwillig vor den Zuschauerinnen und Zuschauern positioniert, rechnet man also mit einer Publikumsbeschimpfung. Doch Graßmann singt wie eine hoffnungsfrohe Teenagerin Katja Ebsteins »Wunder gibt es immer wieder« und Marianne Rosenbergs Paul-McCartney-Verehrungshymne von 1970: »Mr. Paul McCartney/Weißt du wie ich leide/Ohne Wort von dir bin ich einsam«. Mehr als jeder Dada-Klamauk zeigt Graßmanns grandiose Performance, wie hilflos, rührend und mitunter lächerlich all unsere Versuche sind, die Welt zu ordnen und mit Sinn zu versehen. Man ist erleichtert, irgendetwas begriffen zu haben – bis eine Konfettikanone in den Zuschauerraum abgefeuert wird. Ums Verstehen gehts hier schließlich nicht.

Beim Hinausgehen zucken zwei Frauen fragend ihre Schultern. Und jemand flüstert: »Überall sonst wird Karneval gefeiert, in Berlin halt eine Meese-Premiere.«