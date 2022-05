Vorausgegangen war eine SPIEGEL-Enthüllung Ende der vorvergangenen Woche. Dadurch war bekannt geworden, dass Joffe die Hamburger Warburg Bank vor einer kritischen »Zeit«-Berichterstattung gewarnt hatte. Das ging aus einem persönlichen Brief hervor, den Joffe im Januar 2017 an Warburg-Miteigentümer Max Warburg geschrieben hatte. Beide waren befreundet.

Die Bank steht seit Jahren in der Kritik, weil sie illegale Steuertricks mit Aktien betrieben hat, sogenannte Cum-ex-Geschäfte. Ende 2016 war in der »Zeit« ein kritischer Bericht dazu erschienen . Darüber hatte sich Max Warburg offenbar bei seinem Freund Joffe beschwert.

In seinem Antwortbrief wies Joffe die Kritik zurück und betonte, er habe sich vielmehr um »Schadensbegrenzung« für Warburg bemüht. »Ich habe Dich gewarnt, was in der Pipeline steckte«, so Joffe wörtlich. Seiner »Intervention« sei es zu verdanken gewesen, dass der Artikel »geschoben wurde und die Bank die Gelegenheit erhielt, Widerrede zu leisten«. Joffe erinnerte zudem daran, dass er den Banker »angefleht« habe, wegen der Vorwürfe »eine exzellente PR-Agentur« zu engagieren.