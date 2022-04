Die »New York Times« hat Joseph Kahn, 57, zu ihrem neuen Chefredakteur ernannt. Dean Baquet wird somit als Leiter der Redaktion der traditionsreichen Zeitung abgelöst. Wie die »Times« bekannt gab, soll Kahn seine neue Rolle zum 14. Juni übernehmen. Baquet werde in einer neuen Position bei der Zeitung bleiben.

Kahn bekleidete seit 2016 als geschäftsführender Chefredakteur die nach Baquet zweitwichtigste Position in der Redaktion der »Times«. In diesen Zeitraum fällt die Weiterentwicklung der Zeitung hin zu einem breiteren Angebot – von Podcasts über Videoformate bis hin zu Spielen.

Kahn studierte Amerikanische Geschichte an der Eliteuniversität Harvard und hatte Ende der Achtzigerjahre begonnen, aus Peking zu berichten. 1994 gewann er bei den »Dallas Morning News« als Teil eines Teams für Berichte über globale Gewalt gegen Frauen seinen ersten Pulitzerpreis, die weltweit wichtigste Auszeichnung für Journalistinnen und Journalisten. Er stieß 1998 zur »Times«; 2008 kehrte er aus Asien nach New York zurück.

"New York Times"-Verleger Sulzberger: "Für guten Journalismus gibt es keine Abkürzung" Von Isabell Hülsen und Marc Pitzke

Baquet, der erste schwarze Chefredakteur der »New York Times«, war auf Jill Abramson gefolgt, der ersten Frau in dieser Rolle. In seine Zeit an der Spitze fielen unter anderem die Angriffe von Donald Trump, aber auch der Ausbau von rund 966.000 Digital-Abonnenten Anfang 2014 auf aktuell rund zehn Millionen Abos – viele davon aber auch für Angebote wie Kreuzworträtsel oder Kochrezepte. Kahn gilt laut Angaben der Zeitung als einer von Baquets engsten Vertrauten.