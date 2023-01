Stradivari, Paganini, Joshua Bell – man muss ja bei Superlativen vorsichtig sein, aber was da gerade geboten wird von einem der besten Geiger der Welt – es bleibt einem schlicht die Spucke weg.

Hammerharte Schwierigkeiten für Bells Stradivari

Ist doch sein Kammerorchester schon ein schöner Traum: »The Academy of Saint Martin in the Fields«, ein exquisiter Klangkörper, der seit Jahrzehnten weltweit Furore macht – gegründet im Jahre 1958 von der Legende Sir Neville Marriner, benannt nach der kleinen, recht unscheinbaren Kirche mit dem kleinen Spitzturm, ganz in Grau, nicht weit vom Trafalgarsquare in London, rechts von der National Gallery, ein Stück weit die Straße hinauf. Eine Gruppe von exzellenten und führenden Londoner Musikern, die unter Sir Neville rasch zur festen Größe der Musikszene werden – man denke nur an die Gesamteinspielung aller Concerti Grossi von Georg Friedrich Händel – die dem Wort »wie aus einem Guss« neue Bedeutung gibt.