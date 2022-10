Da hilft es wenig, dass 3sat und Arte im Spätprogramm die wundervollsten Dokumentationen und Berichte zeigen. Auch die sorgfältig recherchierten Tech-Texte der »Süddeutschen«, die wohltuend langen Berichte in der deutschen Ausgabe der »Le Monde Diplomatique« und tausend andere tolle Beispiele gehen im Aufmerksamkeitskampf der Knalligkeit unter. Stattdessen: der hundertste Text zu Winnetou, zu Identität ja oder nein, zu Canceln (aber wie macht man es richtig?). Wenn dann noch die lokale Presse in den Ring steigt und meint, sie müsse statt dem, was die Menschen schon immer interessiert hat – die Orte, an denen sie leben, die lokale Politik und Kultur – panisch aufbereiten, was tags zuvor schon durch das Netz mit Liveberichten verhandelt wurde, dann versteht man die Müdigkeit der Leser oder Zuschauerinnen.