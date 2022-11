Journalistenausbilder und Sprachkritiker Wolf Schneider ist tot

Bekannt wurde er als »deutscher Sprachpapst«; die deutsche Rechtschreibreform, so sagte er in einem Interview mit der Tagesschau , sei »so überflüssig wie ein bayrischer Kropf«. Nun ist der Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider im Alter von 97 Jahren in Starnberg bei München gestorben. Das berichtete zunächst die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf die Familie. Diese hat den Tod nun auch gegenüber dem SPIEGEL bestätigt.