Juan Moreno, Freier Journalist

»Mein Name ist Juan Moreno. Ich bin freier Journalist, arbeite hauptsächlich für den SPIEGEL. Und der eine oder die andere kennt mich möglicherweise, weil vor jetzt mittlerweile über drei Jahren ich daran beteiligt war, Claas Relotius als einen der größten Fälscher, Hochstapler im deutschen Journalismus zu überführen. Für all diejenigen, die vielleicht diese Geschichte nicht mehr so ganz parat haben: Ich bin 2018, Ende 2018 nach Mexiko geschickt worden. Damals gab es eine große Karawane von Migranten, die Richtung USA gegangen sind und ich wurde hingeschickt vom SPIEGEL. Und gleichzeitig wurde Claas Relotius, mein damaliger festangestellter Kollege, ebenfalls als Reporter an die Südgrenze der USA geschickt. Und das führte dazu, dass wir gemeinsam einen Text schreiben sollten, auf Wunsch der Ressortleitung. Und bei dieser Arbeit fiel mir auf, dass einige Dinge, die Claas Relotius da in seinen Text schrieb, nicht stimmen konnten. Es führte dann dazu, dass ich, der damaligen Ressortleiter, erklärte, dass ich Bauchschmerzen bei dem Text habe, und zwar nicht nur Bauchschmerzen, sondern tatsächlich noch detaillierter, was meiner Meinung nach nicht stimmen konnte. Und um es kurz zu machen, das wurde mehr oder weniger ignoriert und mir wurde relativ klar gemacht, dass ich da jemanden anschwärze, der einen sehr, sehr guten Stand beim SPIEGEL hatte. Dazu muss man wissen, wer Claas Relotius ist. Er ist heute kein Journalist mehr, aber er war bis zu diesem Skandal in der nicht sehr großen Blase der Journalisten, Schreiber und Schreiberin einfach ein leuchtender Star. Das war jemand, der den sehr renommierten Reporterpreis nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern am Ende viermal gewonnen hat. Was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also ungewöhnlich im Sinne von ist noch nie passiert. Und ich war auf der anderen Seite ein freier Journalist, der zwar regelmäßig für das Gesellschaftsressort geschrieben hat, aber der natürlich nicht so im SPIEGEL verankert war wie er. Das war für mich eine Vollkatastrophe, das kann man echt nicht anders sagen. Um es konkret zu machen: Ich sah einfach, dass meine komplette Existenz gerade kaputt geht. Denn wie gesagt, ich lege mich als Freier nicht nur gegen den Superstar der deutschen Reportage an, der so ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann an Reportagenpreisen, sondern gleichzeitig gegen das mitgrößte Nachrichtenmagazin Europas, das mir relativ klargemacht hat: Wir glauben dir nicht, und das war's. Als ich dann merkte, dass die Ressortleitung mir nicht nur nicht glaubte, sondern tatsächlich auch andeutete, dass das für mich Konsequenzen und zwar keine guten Konsequenzen haben würde, dass ich mich gezwungen sah, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und da stellte sich heraus: Ich bin in die USA geflogen, da Claas Relotius nie vor Ort war, im Grunde sich also weite Teile des Textes komplett ausgedacht hatte. Und das war natürlich für einen Laden, der wie der SPIEGEL im Grunde mit der Wahrheit handelt, das ist der Rohstoff, aus dem wir hier alles machen, eine Vollkatastrophe. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ab dem Moment, ab dem klar war, dass ich recht habe und zwar nicht nur mit dem Text, den ich mit Claas Relotius geschrieben habe, sondern mit den ganzen Rattenschwanz an anderen Dingen, die ich den ja auch mitgeteilt hatte, was meines Erachtens nicht stimmt. Also als der Groschen dann fiel, dann wurde die Stimmung deutlich besser und es gab sehr nervöse und aufgeregte Anrufe, wie wir das Ganze kommunizieren. Und um die Wahrheit zu sagen: Ich war dann auch nicht mehr so wahnsinnig beteiligt. Ich glaube, der SPIEGEL war in dem Moment sehr mit sich beschäftigt. Also eine Konsequenz des Skandals war, dass der Spiegel noch mal nachgeschärft hat bei der ohnehin, wie ich fand, strenen Dokumentation. Da wird jetzt noch genauer hingeschaut. Also du musst tatsächlich auf Wunsch Zitate belegen können, die du da rein schreibst. Was in der Regel ja auch kein Problem ist, weil die meisten haben ein Handy, die meisten nehmen die Interviews sowieso auf und dann kann man sich die Stelle, die man ja abgehört hat, weil sonst würde es ja nicht im Text stehen, relativ schnell vorlegen. Und da wurden schon Standards eingezogen. Ob es dazu führen wird, dass der SPIEGEL nie wieder so ein Problem haben wird. Ich weiß es nicht. Ich würde mich wundern, weil die Verlockung natürlich da ist, gerade bei einem, bei einer Reportage in Krisengebieten, wo du womöglich auch der Einzige bist, der vor Ort ist, etwas ein bisschen hübscher zu beschreiben oder dramatischer zu beschreiben, als es wirklich war. Wir handeln als Journalist mit Wahrheit, aber wir handeln auch mit Vertrauen. Und wenn wir das eine beschädigen, wie das Claas Relotius gemacht hat, dann führt das dazu, dass wir sehr, sehr lange wieder brauchen werden, um Vertrauen aufzubauen. Und da kann die Dokumentation, also diese Faktenchecker, die der Spiegel beschäftigt, extrem helfen. Aber es wird nie dazu führen, dass der Spiegel behaupten kann, es ist völlig ausgeschlossen, dass bei uns sich ein Fehler oder vielleicht sogar eine Fälschung einschleicht. Sowas ist immer möglich. Also, ich war monumental sauer auf den SPIEGEL. Und die Wahrheit ist: Ich habe dem SPIEGEL eine Chance gegeben, weil der SPIEGEL etwas bietet, was kein anderes Medium bietet, nämlich die Möglichkeit, Texte zu schreiben, die man in Deutschland mittlerweile früher war das anders, aber mittlerweile auch noch hier schreiben kann. Wenn ein freier Journalist oder eine freie Journalistin hört, dass man Claas Relotius die Möglichkeit gegeben hat, 100 Tage in den USA zu recherchieren. Und zwar um die ersten 100 Tage der Präsidentschaft Donald Trump zu verstehen und dann verständlich zu machen. Dann flippen die meisten freien Journalisten, aber auch festangestellte Jounalisten bei allen großen Medienhäusern komplett aus. Fakt ist: Es gibt in Deutschland einfach niemanden, der einem die Möglichkeit gibt, so zu arbeiten. Und das ist der Grund, warum ich geblieben bin. Und außerdem, die waren sehr nett, also meistens jedenfalls.«