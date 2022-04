Die Sendung »Domian live« wird im WDR-Fernsehen und als Podcast nicht fortgeführt. Man habe sich nicht einigen können, teilten Domian und der Kölner Sender bereits am Montag mit. »Ich bedauere das sehr«, schrieb Domian via Facebook. »Gerade jetzt in diesen so ernsten Zeiten« hätten viele Fans auf eine Weiterführung des Formats gehofft.