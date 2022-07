Jürgen Drews hört auf »Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen«

Er stand mehr als 60 Jahre auf der Bühne, in den Siebzigerjahren wurde er mit dem Hit »Ein Bett im Kornfeld« zur Schlagerlegende. Jetzt kündigte Jürgen Drews das Ende seiner Karriere an. In der ARD-Show »Die große Schlagerstrandparty« von Florian Silbereisen am Samstagabend und in einem Interview mit der Zeitung »Bild am Sonntag« sagte der 77-Jährige, er wolle nur noch in diesem Jahr vereinzelt live auf der Bühne auftreten. Danach sei für ihn Schluss.