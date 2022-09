Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

Sie sind in Bonn geboren, haben auch in Großstädten wie Leipzig und sogar New York gelebt. War das bei Ihnen dann eher Sehnsucht nach dem Land, das Sie irgendwann raus aufs Dorf gezogen sind? Oder auch eine Flucht aus der Stadt?

Juli Zeh, Schriftstellerin

Das war definitiv eine Flucht aus der Stadt. Also, ich hatte eigentlich vor dem Landleben eher Angst, weil ich es nicht kannte und weil ich eben auch viele Vorurteile hatte. Und fand aber damals und ein bisschen auch bis heute noch so das Leben in der Stadt so bedrängend, dass ich mich so gesehnt habe nach schlicht mehr Beinfreiheit. Also weniger. Man liest überall was man hört, überall was, man spricht die ganze Zeit. Es gibt einfach keine Freiräume, in denen man nichts sieht. Jedenfalls nichts, was einen nicht meint. Nichts, was einem eine Reaktion abfordert und in dem man wirklich mal nur an dem Ort sein kann, wo man gerade ist.

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

Sie beschreiben in Ihren Romanen eine gewisse Überheblichkeit von linksliberalen Städtern gegenüber der Landbevölkerung, die irgendwie zu primitiv sind oder halt so eine herablassende Haltung. Ist das auch Ihre Erfahrung aus dem echten Leben?

Juli Zeh, Schriftstellerin

Diese Überheblichkeit, von der Sie jetzt gerade sprechen, ist ein absoluter Fehler.

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

Worin zeigt die sich zum Beispiel?

Juli Zeh, Schriftstellerin

Zum Beispiel zeigt sich zum Beispiel darin, bestimmte Dinge, die einem nicht gefallen, wie jetzt prozentual immer höhere Anstieg der AfD zu erklären über die mangelnde Demokratiefähigkeit eines gesamten Landstrichs. Also wenn man so auf die Dinge schaut und das auch noch so äußert, ist es eine ungeheure Überheblichkeit. Und es führt selbstverständlich bei allen, die das hören, dazu, dass sie sich innerlich noch ein Stück weiter zurückziehen. Und diese Kluft zwischen »Die da oben und wir hier unten«. Das ist aus meiner Sicht ein wahnsinnig großes Problem. Wir können in den USA sehen, wo das langfristig hinführen kann. Also das Gefühl, es gäbe Eliten in einem Land, die ihr eigenes Ding machen und sich abkoppeln vom Rest der Bevölkerung. Nicht sagend, dass sei so, sondern sagend, dass dieses Gefühl wächst. Das ist eine enorme Problematik für die Demokratie.

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

Laut einer Umfrage von Allensbach vom letzten Jahr glaubt die Mehrheit der Deutschen, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr sei. Nur 45 Prozent haben das Gefühl, ihre Meinung noch frei äußern zu können. Frau Zeh, ist das ein echtes Problem oder auch ein bisschen Paranoia von den Leuten?

Juli Zeh, Schriftstellerin

Nein, das ist ein echtes Problem. Also, es ist allein schon dann ein Problem, wenn die Leute das Gefühl haben. Selbst wenn Sie dann vielleicht sagen, das ist Paranoia, bleibt das ein Problem. Weil wenn Menschen tatsächlich das Gefühl haben - zu Recht, zu Unrecht, das ist wieder die Moralfrage - ,dass sie nicht sagen können, was sie denken, werden sie andere Wege finden.

Gemeint ist sozusagen, ist die Meinung, die ich vertrete, äußerbar. Auch, wenn sie vielleicht nicht allen gefällt. Oder gibt es sozusagen Dinge, die man meinen darf und Dinge, die man nicht meinen darf? Und wenn letzteres entsteht als Gefühl, dann ist das ein Problem. Dann müssen wir uns damit, glaube ich, auch befassen. Es bringt dann nichts zu sagen »Ihr seid alles Verschwörungstheoretiker« oder so.

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

Die größte Bedrohung der Meinungsfreiheit sei die Cancel Culture, sagt ihr Nicht-Parteifreund Friedrich Merz. Hat er da recht?

Juli Zeh, Schriftstellerin

Also, ich kann mal versuchen, die Aussage so zurechtzustutzen, dass ich da vielleicht mitgehen kann. Also, wenn wir sozusagen in eine Phase hineinkommen, wie wir das zum Teil in Großbritannien oder in den USA schon beobachten können. Da hat gerade ein Kollege von Ihnen hier aus dem Haus auch ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben, der auch mit vielen Alltagsbeobachtungen illustriert.

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

Kein falsches Wort.

Juli Zeh, Schriftstellerin

Genau. Da geht es darum, dass bestimmte Anschauungen als wirklich nicht mehr akzeptabel gewertet werden und dass das dann eben auch Konsequenzen hat in der Schule für das Fortkommen eines Schülers, in der Institution für jemanden, der einen bestimmten Posten innehat. Es ist bei uns heute noch nicht so. Man kann es in bestimmten Branchen ein wenig beobachten. Wir sind aber noch nicht so weit. Sollte es aber so weit kommen, dann würde ich sagen, wird dieser Satz von Herrn Merz eines Tages wahr sein und dann hätten wir gut daran getan, uns auf diesen Weg nicht zu begeben.