Bei der Ankündigung des Films sagte Madonna, sie hoffe, »die unglaubliche Reise zu vermitteln, auf die mich das Leben als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin geführt hat – ein Mensch, der versucht, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Im Mittelpunkt dieses Films wird immer die Musik stehen. Musik hat mich am Laufen gehalten und Kunst hat mich am Leben erhalten. Es gibt so viele noch nicht erzählte und inspirierende Geschichten, und wer könnte sie besser erzählen als ich. Es ist wichtig, die Achterbahnfahrt meines Lebens mit meiner Stimme und Vision zu teilen.«