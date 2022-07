Die Leute dürfen für neun Euro Zug fahren. Also nicht in Highspeedzügen, aber wozu auch, in einem Leben, das für viele ohnehin gerade zu schnell ist. Das sich zu schnell in den Abgrund dessen bewegt, auf das sie unser ökonomisches System nie vorbereitet hat. Der Abstieg, die Krise, das offene Desinteresse der Märkte am Leben von Nicht-Kapitalisten.

Darauf einen Fahrradweg, Kindergeld und Tafeln für alle!