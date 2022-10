Am Samstag wurde Wests Instagram-Konto vorläufig gesperrt. West kehrte folglich zu Twitter zurück, wo er seit fast zwei Jahren nichts mehr veröffentlicht hatte. Elon Musk begrüßte ihn mit »Welcome back to Twitter, my friend!«. Am nächsten Tag wurde West auch auf Twitter gesperrt – nachdem er eben »death con 3 auf alle jüdischen Menschen« angekündigt hatte.

Gestern veröffentlichte das VICE Magazin nun Ausschnitte aus dem eben erwähnten Interview mit Tucker Carlson, welche Fox News vor der Ausstrahlung herausgeschnitten hatte. In diesen erklärt West, dass Planned Parenthood (die US-amerikanische NGO für Schwangerschaftsabbruchberatung und Verhütung, aus der auch der deutsche Verein Pro Familia entstand) erschaffen wurde, »um die jüdische Bevölkerung zu kontrollieren« . An anderer Stelle beklagt er, dass an der Schule, die seine Kinder besuchen, das komplizierte afroamerikanische Fest Kwanzaa gefeiert werde – wobei er es lieber hätte, dass sie das jüdische Chanukka-Fest feiern, dann würden sie zumindest etwas über Financial Engineering lernen . Den Subtext brauche ich hier hoffentlich nicht erklären.