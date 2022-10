Vielleicht war das der Gedanke hinter der Modenschau von dem seit Jahren geyhpten Label Balenciaga am Sonntag in Paris. Wahrscheinlich aber nicht. Was genau sich Designer Demna Gvasalia bei dem apokalyptisch anmutenden Setting für seine nächste Frühjahrskollektion gedacht hat, ist nicht bekannt, auch nicht so wichtig vielleicht. Es handelt sich bei so einer Modenschau ja nicht primär um die Vorführaktion verkaufsträchtiger Mode, sondern um ein Gesamtkunstwerk. Es geht also um Assoziationen, die wiederum Interpretationen bedingen sollen, um einen erzählerischen Mehrwert zu generieren.